26 Мая 2021
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В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

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Роман Протасевич (2021) | Фото: facebook.com / Роман Протасевич

В КГБ Белоруссии заявили, что Протасевич дает показания о "спонсорах и заказчиках"

Глава комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель сообщил, что задержанный в Минске основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дает показания о "спонсорах и заказчиках".

Именно этим, по словам главы КГБ, вызваны "истерики" на Западе.

Тертель также назвал Протасевича террористом и пообещал новые подробности в деле создателя Telegram-канала NEXTA, передает Sputnik Беларусь.

Ранее сам Протасевич, который был задержан белорусскими властями при экстренной посадке самолета Ryanair в Минске, сообщил, что находится в СИЗО и сотрудничает со следствием.

Он отметил, что правоохранительные органы обращаются с ним корректно, и заявил, что дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске. До этого в сети появились сообщения, что Протасевич якобы находится в больнице в тяжелом состоянии.

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В КГБ Белоруссии заявили, что Протасевич дает показания о "спонсорах и заказчиках"

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Теги: кгб белоруссии, роман протасевич



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