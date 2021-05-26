Военный самолет при взлете в Екатеринбурге сбил пять фонарей освещения

Самолет Минобороны Ту-134, набирая высоту в аэропорту "Кольцово", сбил пять фонарей освещения взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Инцидент произошел вчера около 17.00.

В пресс-службе аэропорта Накануне.RU сообщили, что не комментируют данное происшествие. Известно только, что спустя час после случившегося самолет благополучно приземлился. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, что похожая ситуация произошла 10 лет назад, когда Як-40 с хоккейным клубом "Локомотив", взлетая в аэропорту "Туношна", задел радиомаяк и разбился, трагедия унесла 44 жизни.