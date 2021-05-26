26 Мая 2021
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&quot;Буран&quot; (2021) | Фото: Baza

"Вандализм – это то, что происходит с кораблями". Художники объяснили граффити на "Буране"

Художники, которые на Байконуре разрисовали "Буран", сообщили, что хотели привлечь внимание к "заброшенному историческому наследию" и теперь готовы к последствиям.

"Хотели, чтобы люди обратили внимание, чтобы кто-то привёл в порядок. Ну и в то же время такой посыл „Юра, мы приехали“ — это в том плане, что по тому состоянию, в котором корабли сейчас находятся, реально видно, что мы приехали. Это же программа была закрыта уже 40 лет назад, а после этого мы таких больших достояний и рывков больше и не делали. Если что, я готов нести ответственность. Но для меня вандализм – это то, что сейчас происходит там с кораблями. То, что мы сделали, никак не повлияет на общее состояние", — цитирует одного из них издание "Подъем".

"Буран"(2021)|Фото: Baza

Ранее, как мы сообщали, президента РФ Владимира Путина уже призывали изъять модель у Казахстана. "Я бы пригнал транспортный самолет и просто-напросто оттуда его увез, а потом бы уже вступил в переговоры с частником. Никакой частник не должен владеть таким достоянием, это ведь памятник науке и технике, плоды которых сейчас Российская Федерация повторить не сможет. Я бы сработал очень просто — прямой звонок главе Казахстана: "Буран — наш". И что вы сделаете? Его просто надо изъять и все. Его не Казахстан создавал, его создавала вся великая страна СССР, а кто правопреемник? Российская Федерация", — говорил писатель-футуролог Максим Калашников.

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"Вандализм – это то, что происходит с кораблями". Художники объяснили граффити на "Буране"

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Теги: Буран, вандализм, байконур



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Ранее 26.05.2021 11:22 Мск На Байконуре граффитчики разрисовали "Буран"

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