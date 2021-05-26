"Стенография" открыла прием заявок от горожан на преображение Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга снова могут предложить территории, которые будут преображены в текущем году. Фестиваль уличного искусства "Стенография" открыл прием заявок от жителей города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фестиваля.

Проект "во дворе" организован совместными усилиями "Стенографии", архитектурного бюро "Плотинка" и фестиваля Ural Music Night. По итогам будет выбрано четыре победителя, во дворах которых 11 июля пройдут концерты и мастер-классы, а на стенах появятся стрит-арт-объекты.

Более того, жители домов сами смогут принять участие в преображении домов. Для участия в отборе необходимо подать заявку до 6 июня. Победители будут определены спустя 10 дней.