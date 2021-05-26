В воздухе Тюмени вновь нашли вредные вещества из-за лесных пожаров

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщило о вредных веществах, обнаруженных в пробах воздуха в Тюмени, передает корреспондент Накануне.RU.

Ведомство продолжает ежедневное наблюдение за состоянием воздуха. За сутки было отобрано 27 проб. В пробах, отобранных в столице области найдены вредные вещества - продукты горения, в частности, отмечается превышение ПДК диоксида серы, мелкодисперсные частицы РМ10, РМ2,5.

Ведомство рекомендовало пожилым людям, беременным женщинам, детям, а также пациентам с сердечно-легочными проблемами минимизировать нахождение на улице, отказаться от ношения контактны линз, исключить физическую активность.

При сильном задымлении следует использовать увлажненные пятислойные марлевые маски или приобрести в аптеке защитные маски. Также нужно плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами затыкать влажной тканью, при отсутствии герметичности окон и дверей сделать завесы из влажной ткани.

Кроме того, специалисты советуют увлажнять воздух в помещении - намочить полотенце (простынь и пр.) и повесить на дверь, менять каждые два - четыре часа, а также как можно чаще проводить влажную уборку помещений.

Напомним, ситуация с природными пожарами остается напряженной, принимаются меры по стабилизации лесопожарной обстановки.

За сутки возникло два лесных пожара на общей площади 2,3 га, один ландшафтный пожар на общей площади 3 га.

В настоящий момент в регионе действует 17 лесных пожара, и пять ландшафтных пожаров. За сутки было ликвидировано 10 лесных пожаров на общей площади 2646,61 га и пять ландшафтных пожаров на общей площади 0,12 га.

Областная столица окутана смогом - сегодня сменилось направление ветра, сейчас дует северный. Он принес в Тюмень дым из Ярковского и Вагайского районов.