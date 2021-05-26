26 Мая 2021
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Экономика Краснодарский край
газификация, газораспределительная станция, газопровод (2020) | Фото: Накануне.RU

Работы в рамках краевой госпрограммы позволят газифицировать до конца года 522 домовладений Кубани

В Краснодарском крае продолжаются работы по газификации домовладений, передает корреспондент Накануне.RU. Это возможно благодаря реализации краевой госпрограммы "Развитие топливно-энергетического комплекса".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, до конца 2021 года в Ейском районе Кубани будут построены газопроводы протяженностью около 25 километров. В целом, уровень газификации в Краснодарском крае сегодня один самых высоких в стране, но для жителей станиц и хуторов подключение дома к газу – достаточно дорогостоящее мероприятие.

газ, табличка, газоотведение, газификация, трубы(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Широко известно, что во время оглашения послания Федеральному собранию Президент РФ поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков жителей России. Именно с такой инициативой губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выступал на встрече с вице-премьером РФ Александром Новаком в октябре 2020 года. И в регионе всемерно помогают жителям в решении вопроса газификации.

На данный момент, в селе Воронцовка уже проложили 15 километров распределительного газопровода из 17,8 запланированных. В северо-восточной части села Кухаривка начали подготовительные работы по прокладке сетей протяженностью 7 километров. Строительство здесь планируют завершить в ноябре этого года.

"Из краевого и местного бюджетов на эти цели направили более 19 млн рублей. Новые объекты позволят газифицировать 522 домовладения", – отметил вице-губернатор региона Александр Трембицкий.

В 2021 году субсидии на строительство объектов газификации получил 31 муниципалите региона. В их числе Горячий Ключ, Геленджик, а также Успенский, Мостовский, Отрадненский, Крыловский районы.

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Работы в рамках краевой госпрограммы позволят газифицировать до конца года 522 домовладений Кубани

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Теги: газификация, кондратьев, краевая госпрограмма, газопровод



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