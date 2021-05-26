Бывший вице-спикер парламента Бурятии получил реальный срок за смертельное ДТП

Прибайкальский районный суд признал виновным бывшего вице-спикера Народного хурала (парламента) Бурятии Баира Жамбалова в совершении ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка.

Депутат приговорен к шести годам и одному месяцу лишения свободы в колонии-поселении, передает ТАСС.

Кроме того, Жамбалов лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

Напомним, резонансное ДТП произошло 5 января 2020 года в Прибайкальском районе Бурятии. Возле села Батурино автомобиль на большой скорости сбил переходившую дорогу девушку. Спустя пять часов после этого в полицию явился с повинной предприниматель Галуст Пилосян, однако вскоре выяснилось, что автомобиль принадлежал главе отделения "ЕР", вице-председателю Народного Хурала Бурятии Баиру Жамбалову. Он объяснил, что, возвращаясь с рыбалки, поменялся машинами со своим знакомым.

Жамбалов был лишен поста в "ЕР" и исключен из партии. Генсовет "Единой России" выразил недоумение публичными высказываниями политика, которые он сделал лишь спустя неделю после трагедии. Более того, сами "единороссы" засомневались в озвученной экс-главой БРО версии, отметив, что ДТП случилось на федеральной трассе, и вызвать помощь, чтобы спасти девушку, можно было, позвонив министру здравоохранения региона, начальникам ГИБДД или в МЧС республики.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.