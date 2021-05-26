Деньги девать некуда? Пермяков возмутил "ненужный" ремонт в здании онкодиспансера

В Перми "яблоком раздора" стал ремонт здания онкодиспансера – горожанин Роман Юшков усомнился, что на полу следует менять плитку, в минздраве же уточнили, каких именно частей здания коснётся текущий ремонт, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Вот гляньте, друзья, на эти фото. Точнее, на эту половую плитку, стены, перила, металлопластиковые двери. По-моему, с ними всё в порядке, не так ли? И в живую всё это выглядит не роскошно, но тоже вполне себе прилично. Тем не менее, в настоящий момент мы занимаемся тем, что всё это разрушаем и выламываем к чертям собачьим, чтобы зачем-то установить новое. Просто рука не поднимается, а приходится ломать. Это одно из зданий Пермского краевого онкоцентра, пятиэтажное", - написал активист Роман Юшков на своей странице "ВКонтакте".

Он предположил, что "в Перми денег вовсе некуда девать, позарез нужно ремонты устраивать без всякой надобности", сказав о том, что "лучше бы какое-то старинное здание отреставрировали".

"В настоящее время в диспансере выполняется текущий ремонт. Перила и лестничные марши не соответствуют требованиям безопасности, также на их состояние ранее поступали жалобы от пациентов. Ремонт проводится для создания безопасной среды, в особенности для пациентов пожилого возраста", - сообщили Накануне.RU в краевом минздраве.