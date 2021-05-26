Деньги девать некуда? Пермяков возмутил "ненужный" ремонт в здании онкодиспансера

26 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
Онкодиспансер, Пермь (2021) | Фото: Роман Юшков

Деньги девать некуда? Пермяков возмутил "ненужный" ремонт в здании онкодиспансера

В Перми "яблоком раздора" стал ремонт здания онкодиспансера – горожанин Роман Юшков усомнился, что на полу следует менять плитку, в минздраве же уточнили, каких именно частей здания коснётся текущий ремонт, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Вот гляньте, друзья, на эти фото. Точнее, на эту половую плитку, стены, перила, металлопластиковые двери. По-моему, с ними всё в порядке, не так ли? И в живую всё это выглядит не роскошно, но тоже вполне себе прилично. Тем не менее, в настоящий момент мы занимаемся тем, что всё это разрушаем и выламываем к чертям собачьим, чтобы зачем-то установить новое. Просто рука не поднимается, а приходится ломать. Это одно из зданий Пермского краевого онкоцентра, пятиэтажное", - написал активист Роман Юшков на своей странице "ВКонтакте".

Он предположил, что "в Перми денег вовсе некуда девать, позарез нужно ремонты устраивать без всякой надобности", сказав о том, что "лучше бы какое-то старинное здание отреставрировали".

"В настоящее время в диспансере выполняется текущий ремонт. Перила и лестничные марши не соответствуют требованиям безопасности, также на их состояние ранее поступали жалобы от пациентов. Ремонт проводится для создания безопасной среды, в особенности для пациентов пожилого возраста", - сообщили Накануне.RU в краевом минздраве.

Онкодиспансер, Пермь(2021)|Фото: Роман Юшков

Онкодиспансер, Пермь(2021)|Фото: Роман Юшков

Онкодиспансер, Пермь(2021)|Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

Онкодиспансер, Пермь(2021)|Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

Онкодиспансер, Пермь(2021)|Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

Онкодиспансер, Пермь(2021)|Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

Онкодиспансер, Пермь(2021)|Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Деньги девать некуда? Пермяков возмутил "ненужный" ремонт в здании онкодиспансера

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Роман Юшков, онкодиспансер, ремонт, министерство здравоохранения Пермского края



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети