26 Мая 2021
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Образование Свердловская область
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Все школы Екатеринбурга готовы к проведению Единого госэкзамена

Школы Екатеринбурга готовы к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Об этом заявил глава департамента образования администрации города Константин Шевченко.
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По его словам, в этом году сдавать госэкзамены будут 7 тысяч 262 выпускника одиннадцатых классов столицы Урала. Около 3% ребят, которые не планируют поступление в высшие учебные заведения, воспользовались правом получения аттестата без сдачи ЕГЭ. Для этого достаточно успешно сдать ГВЭ по двум предметам - русскому языку и математике.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в каждом пункте приема экзаменов будут бесконтактные термометры, дозаторы, антисептические и дезинфицирующие средства. Также имеется оборудование для обеззараживания воздуха, предназначенное для работы в присутствии детей, и необходимое количество средств индивидуальной защиты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, всего в Екатеринбурге организовано 43 пункта. На входе в образовательные учреждения специалисты установят переносные металлоискатели. Все помещения обеспечены бесперебойным электричеством и интернетом - это позволит проводить постоянный онлайн-видеомониторинг хода процедуры. Также на каждом пункте сдачи экзамена будут находиться медики, сотрудники полиции и общественные наблюдатели.

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля.

Напомним, в Екатеринбурге после трагедии в Казани, где бывший ученик гимназии устроил стрельбу в учреждении, могут усилить видеонаблюдение у школ.

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Все школы Екатеринбурга готовы к проведению Единого госэкзамена

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Теги: школы, ЕГЭ, Екатеринбург



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