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Избирательная комиссия Пермского Края (2020) | Фото: Накануне.RU

Экс-глава администрации губернатора Прикамья вошел в состав краевого избиркома

Бывший глава администрации губернатора Пермского края Леонид Политов, ныне занимающий пост заместителя главы администрации, вошел в состав избирательной комиссии края, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о назначении Политова членом краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Кандидатура экс-главы администрации была предложена пермским краевым союзом организаций профсоюзов.

Напомним, в апреле в правительстве Пермского края произошли важные кадровые и структурные изменения.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин сегодня подписал указ об объединении администрации губернатора и аппарата правительства края. Теперь весь функционал будет сосредоточен в администрации, которую возглавит Александр Смертин, ранее занимавший пост директора департамента внутренней политики.

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Экс-глава администрации губернатора Прикамья вошел в состав краевого избиркома

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Теги: Дмитрий Махонин, Леонид Политов, избирательная комиссия



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