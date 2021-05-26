26 Мая 2021
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Образование За рубежом
(2004) | Фото

Гаджеты замедляют развитие детей - исследование

Чем больше дети используют гаджеты, тем ниже их успеваемость из-за замедления умственного развития. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Детским исследовательским институтом Мердока в Австралии.
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В исследовании приняли участие более 1,2 тыс. детей. Успеваемость учеников измерялась сначала в третьем классе, а затем два года спустя. Те школьники, которые мало пользовались гаджетами, обогнали своих "цифровизированных" сверстников, которые проводят перед экраном более двух часов в день.

Профессор Джордж Паттон отмечает, что полученные данные подчеркивают опасность дистанционного режима и необходимость очного обучения.

Согласно опросу, проведенному компанией Skymart, российские школьники проводят перед экранами в среднем по 4 часа, и только около 1% учащихся сидят перед гаджетами менее часа в день. То есть отставание детей от школьной программы в России уже происходит. Тем не менее, власти продолжают пропагандировать цифровую зависимость и даже продвигают компьютерные игры в школах. В том числе это делала Счетная палата.

О негативном влиянии гаджетов на развитие детей указывают многие ученые. Профессор нейробиологии Норвежского университета естественных и технических наук Одри ван дер Меер отмечает, что при цифровом обучении, когда детей лишают тетрадей, ручек и письма от руки, заменяя это на экран, мозг ребенка не развивается, в то время как детям в раннем возрасте необходимо что-то раскрашивать, руками перебирать маленькие объекты, передвигать кусочки головоломок и т.п., то есть развивать мелкую моторику, которая требует четкой координации головы, глаз и рук. При цифровом же "обучении" ребенок полноценно не познает мир и отстает в развитии.

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Гаджеты замедляют развитие детей - исследование

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Теги: цифровизация, школа, гаджеты, успеваемость



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