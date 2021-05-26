"Газпром нефть" зашифровала пресс-релиз в NFT

Компания выпустила первый в мире пресс-релиз в формате невзаимозаменяемого токена (NFT). "Цифровой артефакт" содержит информацию о регистрации в реестре российского программного обеспечения блокчейн-платформы для заправки самолетов Smart Fuel, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.



В NFT обычно переводят фотографии, видео и тексты. При создании токенов используется технология блокчейн, не позволяющая вносить изменения и подделывать записи. Таким образом можно подтвердить подлинность объектов и право собственности на них.



В пресс-релизе "Газпром нефти" название Smart Fuel передали в виде цифровых блоков, а текст напечатали шрифтом, который обычно используют программисты. Также в токене зашифрован фрагмент арт-проекта "Цифровые двойники". Его в партнерстве с компанией создал медиахудожник Максим Жестков – работу представят на Петербургском международном экономическом форуме-2021.



Платформа Smart Fuel также работает на основе блокчейн. "Газпром нефть" первой в российской авиаотрасли внедрила и протестировала сервис мгновенной оплаты заправки в аэропорту Мурманска. С помощью платформы заправлены более 100 рейсов Smartavia. Система сократила время взаиморасчетов между поставщиком топлива и авиакомпанией с 4-5 дней до 15 секунд. Платформу планируют внедрить в других аэропортах России.



Ранее "Газпром нефть" сообщила о регистрации Smart Fuel в государственном реестре российского программного обеспечения Минцифры РФ. Внесение в реестр означает, что платформа может использоваться государственными органами и компаниями с государственным участием.