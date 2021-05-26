Лукашенко потребовал от Запада компенсации из-за инцидента с самолетом Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада должны компенсировать расходы, понесенные Минском во время инцидента с самолетом Ryanair.

"Если вы готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента. МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде", - цитирует Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".

Ранее президент Белоруссии выступил в парламенте по ситуации с бортом Ryanair, заявив, что сообщение о бомбе на борту самолета поступило из Швейцарии.

Напомним, в Минске 23 мая был задержан главред NEXTA Роман Протасевич. Вместе с подругой он летел рейсом Афины - Вильнюс, когда самолет пролетал над Белоруссией, поступил сигнал о его минировании. Как сообщает Telegram-канал "Пул Первого", операцией руководил лично Александр Лукашенко. Команду принять в Минске самолет авиакомпании Ryanair дал лично он. По поручению Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. После посадки Протасевича задержали.