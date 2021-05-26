39-летняя британская модель умерла после вакцинации

39-летняя британская модель Стефани Дюбуа умерла на Кипре вскоре после получения первой дозы вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает Daily Mail.

У нее случилось кровоизлияние в мозг, она впала в кому и вскоре умерла. Еще после первого укола 6 мая она заявила, что чувствует себя ужасно. 14 мая она второй раз написала, что проснулась с полной дрожью в теле, у нее ломило суставы, кружилась голова и ей было трудно дышать.

Ранее AstraZeneca запретили или ограничили во многих странах Европы из-за случаев тромбоза, но на Кипре этот препарат является основным.

Всего в Европе, согласно официальным данным, после вакцинации умерли более 8 тыс. человек.