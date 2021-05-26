26 Мая 2021
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Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

39-летняя британская модель умерла после вакцинации

39-летняя британская модель Стефани Дюбуа умерла на Кипре вскоре после получения первой дозы вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает Daily Mail.
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У нее случилось кровоизлияние в мозг, она впала в кому и вскоре умерла. Еще после первого укола 6 мая она заявила, что чувствует себя ужасно. 14 мая она второй раз написала, что проснулась с полной дрожью в теле, у нее ломило суставы, кружилась голова и ей было трудно дышать.

Ранее AstraZeneca запретили или ограничили во многих странах Европы из-за случаев тромбоза, но на Кипре этот препарат является основным.

Всего в Европе, согласно официальным данным, после вакцинации умерли более 8 тыс. человек.

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39-летняя британская модель умерла после вакцинации

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Теги: вакцинация



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