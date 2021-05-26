Памятный мемориал мальчику-герою Диме Новосёлову установят в Копейске. Профинансировали проект губернатор Челябинской области и Благотворительный фонд РМК.

На Алее Героев в Копейске (Челябинская область) уже провели заливку фундамента будущего мемориала, посвящённого Диме Новосёлову. Напомним, 13-летний Дима в мае 2019 года спас трёх тонущих в карьере детей ценой своей жизни. Во время игры на обрывистом берегу под ребятами обрушился грунт, и они упали в воду. Дима бросился на помощь. Вытащил тонущих школьников, а сам так и не смог выбраться на берег. Тело Димы спустя трое суток с глубины 32-х метров подняли водолазы.

Юный герой был посмертно награждён медалью «За спасение погибавших» указом президента РФ и медалью «Доблесть и отвага» СК РФ. Подвиг школьника увековечат в монументе, который будет состоять из нескольких плит с изображением юного героя в полный рост. Работы по установке займут несколько месяцев. Закончить планируют к концу июля, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики РМК.

По 800 тысяч рублей на изготовление и установку мемориала памяти Димы Новосёлова выделили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Благотворительный фонд Русской медной компании в лице учредителя Игоря Алтушкина. Более 1,4 млн рублей пойдут на создание самого мемориала, остальные средства покроют расходы, связанные с его установкой и открытием.

Руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук говорит: «Герои вокруг нас. Мы берём пример с героев Великой Отечественной войны, а Дима настоящий герой нашего времени. Когда потребовалась помощь, он не задумываясь шагнул в неизвестность. Не жалеть себя ради другого – это урок всем взрослым. Дима был так воспитан с самого детства. Этот мемориал – то, что мы можем сделать, чтобы отдать дань уважения и увековечить поступок Димы в истории города и памяти земляков».

Созданием памятника занимается челябинский скульптор Сергей Коновалов. Плиты для монумента заказали на месторождении габбро-диабаза в Карелии. На одной из них будет изображён Дима в полный рост, на другой – его награды, и ещё на одной – стихи, которые ему посвятили его учителя. Также на отдельной плите нанесут изображение самолёта – Дима мечтал стать военным лётчиком.

Напомним, благотворительный фонд РМК учреждён в 2005-м году по инициативе Игоря и Татьяны Алтушкиных. За годы работы Фонда поддержку получили более трёхсот тысяч человек, а общее финансирование всех проектов составило почти 2,3 млрд рублей. Фонд специализируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями и нарушением слуха. Организация на постоянной основе сотрудничает с онкологическими центрами в Свердловской и Челябинской областях, поддерживает семьи и оплачивает приобретение современных слуховых аппаратов. Фонд уже помог трём тысячам детей с онкологическими заболеваниями и закупил более тысячи цифровых многоканальных аппаратов для восстановления слуха. Кроме того, Благотворительный фонд РМК реализует программы в сфере медицины, социальные, культурные, спортивные и образовательные проекты.