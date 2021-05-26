Виновнику жёсткой посадки Ан-2 в Тюменской области грозит срок

Виновнику жёсткой посадки Ан-2 "ЮТэйра" грозит до двух лет колонии, сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

По версии следствия, в 14.55 21 мая на посадочной полосе аэропорта Лайтамак Тобольского района совершил жёсткую посадку "Ан-2" авиакомпании "ЮТэйр". Самолёт, выполняющий регулярный рейс Тобольск - Лайтамак, во время посадки при торможении опрокинулся на правое крыло из-за подлома переднего правого шасси. Сломались передние стойки шасси, поврежден маслоблок, четыре лопасти винта. Пострадали двое.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба". Виновнику грозит до двух лет колонии.