26 Мая 2021
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Происшествия Тюменская область
Ан-2, ЮТэйр, жёсткая посадка (2021) | Фото: Уральска транспортная прокуратура

Виновнику жёсткой посадки Ан-2 в Тюменской области грозит срок

Виновнику жёсткой посадки Ан-2 "ЮТэйра" грозит до двух лет колонии, сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

По версии следствия, в 14.55 21 мая на посадочной полосе аэропорта Лайтамак Тобольского района совершил жёсткую посадку "Ан-2" авиакомпании "ЮТэйр". Самолёт, выполняющий регулярный рейс Тобольск - Лайтамак, во время посадки при торможении опрокинулся на правое крыло из-за подлома переднего правого шасси. Сломались передние стойки шасси, поврежден маслоблок, четыре лопасти винта. Пострадали двое.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба". Виновнику грозит до двух лет колонии.

Ан-2, ЮТэйр, жёсткая посадка(2021)|Фото: Уральска транспортная прокуратура

Ан-2, ЮТэйр, жёсткая посадка(2021)|Фото: Уральска транспортная прокуратура

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Виновнику жёсткой посадки Ан-2 в Тюменской области грозит срок

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Теги: Ан-2, ЮТэйр, жёсткая посадка



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