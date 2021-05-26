Суд заменил Ройзману обязательные работы на штраф

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы защитников бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Ему назначен штраф вместо обязательных работ.

Напомним, за организацию незаконной акции, которая прошла 21 апреля, бывший глава получил девять суток ареста. А за участие в этом мероприятии суд назначил Ройзману 30 часов обязательных работ.

Экс-мэра отправили в спецприемник, но после поданной адвокатами апелляции его отпустили уже на следующий день.

Однако защитники на этом не остановились и обжаловали назначение Ройзману обязательных работ. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня это наказание было изменено - вместо трудовой деятельности бывший глава уральской столицы должен будет заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, недавно Евгений Ройзман призвал выпускников школ уезжать из России. В ответ екатеринбуржцы попросили его "не дурить молодняк" и посоветовали лучше уехать самому.