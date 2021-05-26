26 Мая 2021
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Общество В России
Роскомнадзор (2013) | Фото:

Операторов персональных данных поделят на категории по степени риска

Минцифры опубликовало проект постановления о контроле персональных данных. Он содержит Положение о федеральном госнадзоре за обработкой персональных данных, которое должно вступить в силу 1 июля.
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Контролировать операторов персональных данных будет, как и ранее, Роскомнадзор, исходя из риска причинения ущерба. Всем операторам присвоят категорию по степени риска: высокий, значительный, средний, умеренный и низкий. Высокий риск имеют те, которые работают с биометрическими данными, используют базы данных за пределами России или передают информацию за границу. Сюда относят данные о взглядах людей, судимости и другие сведения, которые могут быть использованы против человека. Чем ниже степень риска, тем меньше будет контроля.

Операторами персональных данных считаются все конторы, использующие в своей работе чью-то личную информацию, например ФИО. То есть по факту практически все учреждения. Одно из главных требований к ним - собирать только ту информацию, которая соответствует заявленной цели.

Напомним, в России регулярно происходят массовые утечки персональных данных, ответственности за которые никто не несет.

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Операторов персональных данных поделят на категории по степени риска

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