Силовики проверяют бывшее место работы уральского чиновника

В издательском доме "Губернские ведомости", который принадлежит правительству Сахалинской области, идет выемка документов.

Sahk.com пишет, что эти действия связаны с проверкой финансово-хозяйственной деятельности издательского дома. Уголовные дела пока не возбуждены.

Сотрудники правоохранительных органов проводят опрос работников издания, политтехнолога главы Сахалинской области Алексея Обыденкова. Кроме того, намерены опросить замгубернатора Дмитрия Федечкина, который ранее занимал должность руководителя «Губернских ведомостей".

Чиновник несколько лет работал в Челябинской и Свердловской областях, в том числе в правительственных структурах. Занимал должность пресс-секретаря главы Южного Урала Бориса Дубровского.

Sahk.com отмечает, что в январе, когда в ИД полностью сменили руководство, оттуда массово начали увольняться сотрудники. Федечкин, отработав несколько месяцев, ушел на повышение — к губернатору. Сейчас издательским домом руководят журналист из Екатеринбурга Алена Полозова и бывший сотрудник челябинского ОТВ Владимир Чудаев.