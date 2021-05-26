Свердловский губернатор поручил вести круглосуточную трансляцию ремонта областных дорог

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поручил организовать онлайн-трансляцию с каждого объекта по ремонту дорог на городских интернет-порталах. Таким образом жители городов смогут лично контролировать ход работы и отслеживать состояние дорожных участков.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, губернатор также поручил подрядчикам и главам Екатеринбурга и Нижнего Тагила повести все работы без простоев, по возможности – в более сжатые сроки.

"Понимаю обеспокоенность горожан. Поэтому подрядчикам необходимо организовать работы на объектах без простоев. Чтобы люди могли сами за этим следить, прошу установить на ключевых объектах круглосуточные онлайн-камеры, чтобы любой житель города в любой момент мог посмотреть, как идет работа. Допустим, на "ТагилСити" и Е1. Будем фиксировать простои. Я сам буду периодически проверять ход работ. Надо использовать все возможности без ущерба для качества сократить сроки ремонтов", – сказал Евгений Куйвашев.

Всего на ремонт более 270 км региональных и местных дорог в текущем году было выделено свыше 7 млрд руб.. Работы уже ведутся на Макаровском мосту, мостах на Блюхера и Бебеля, а также на мосту на ул. Циолковского в Нижнем Тагиле. Несмотря на то, что все объекты давно требовали обновления, их реконструкция создала пробки на дорогах, что в последствии вызвало недовольство горожан.

Подрядчики, работающие на участке на Блюхера уже пообещали сделать все, для того, чтобы открыть движение по мосту раньше заявленного срока. Аналогичное обещание дали и строители в Нижнем Тагиле. На данный момент отслеживать ситуацию на дорогах Екатеринбурга можно на сайте администрации.