Крымчанам с украинским паспортом разрешили занимать госдолжности

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о том, что жители Крыма и Севастополя, имеющие гражданство Украины, могут занимать государственные и муниципальные должности, если они подадут заявление о нежелании состоять в нем.