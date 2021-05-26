Крымчанам с украинским паспортом разрешили занимать госдолжности
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о том, что жители Крыма и Севастополя, имеющие гражданство Украины, могут занимать государственные и муниципальные должности, если они подадут заявление о нежелании состоять в нем.
Речь идет о тех, кто имел украинское гражданство на момент возвращения Крыма в состав России. Им почти невозможно выйти из гражданства Украины, поскольку Украина по политическим соображениям признает всех их своими гражданами, даже если она там подадут заявление о выходе из него. Поэтому на них не должно распространяться то ограничение, которое относится к остальным людям с двойным гражданством. В случае подачи заявления в МВД о нежелании состоять в гражданстве Украины, их будут признавать гражданами России, не имеющими гражданства Украины.