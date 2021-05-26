26 Мая 2021
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Спорт
Маринато Гилерме (2019) | Фото: Накануне.RU

Гильерме признан лучшим вратарём РПЛ сезона-2020/21. Его не вызвали в сборную на Евро

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме признан лучшим голкипером Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21. Об этом сообщается на официальной странице турнира в твиттере.

В завершившемся сезоне страж ворот железнодорожников провёл за клуб 25 матчей в чемпионате, отыграв 14 из них "на ноль". Это первый показатель в лиге, у ближайших преследователей по 11 "сухих" матчей.

Отметим также, что 35-летний футболист не попал в заявку сборной России на чемпионат Европы-2020, который стартует 11 июня.

"Локомотив" в сезоне-2020/21 выиграл бронзовые награды чемпионата России, а также стал обладателем Кубка страны. В будущем сезоне клуб выступит в Лиге Европы UEFA.

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Гильерме признан лучшим вратарём РПЛ сезона-2020/21. Его не вызвали в сборную на Евро

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Теги: Российская Премьер-лига, Гильерме, вратарь, Локомотив, сборная России



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