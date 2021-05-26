Гильерме признан лучшим вратарём РПЛ сезона-2020/21. Его не вызвали в сборную на Евро

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме признан лучшим голкипером Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21. Об этом сообщается на официальной странице турнира в твиттере.

В завершившемся сезоне страж ворот железнодорожников провёл за клуб 25 матчей в чемпионате, отыграв 14 из них "на ноль". Это первый показатель в лиге, у ближайших преследователей по 11 "сухих" матчей.

👏 Гилерме – лучший вратарь сезона 2020/21 #ТинькоффРПЛ!



✅ На счету голкипера «Локомотива» 14 матчей на ноль. Ближайшие конкуренты в этой номинации оставили свои ворота сухими 11 раз#ГероиСезона #Гилерме pic.twitter.com/7FcI9ykI5z — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 26, 2021

Отметим также, что 35-летний футболист не попал в заявку сборной России на чемпионат Европы-2020, который стартует 11 июня.

"Локомотив" в сезоне-2020/21 выиграл бронзовые награды чемпионата России, а также стал обладателем Кубка страны. В будущем сезоне клуб выступит в Лиге Европы UEFA.