Facebook, Twitter и другие соцсети обязали локализовать базы данных россиян до 1 июля

Крупные социальные сети, в том числе Facebook и Twitter, до 1 июля обязали локализовать базы персональных данных российских пользователей.

Об этом сообщил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер, передает ТАСС.

Ранее ведомство пригрозило привлечь Facebook, Twitter и Google к ответственности в случае отказа локализовать базы.

Согласно российскому законодательству, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить их на территории РФ.

Сообщалось, что Google игнорирует размещение на YouTube контента мошеннических ресурсов или другой информации, распространение которой ограничено законом, в том числе персональные данные пользователей. В сентябре 2019 года Генпрокуратура РФ заявляла, что Google передает персональные данные россиян иностранным спецслужбам по первому их запросу.