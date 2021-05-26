26 Мая 2021
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Екатеринбург, улица Ленина, Е100 (2019) | Фото: Накануне.RU

Центр Екатеринбурга перекроют на несколько часов из-за всероссийского полумарафона

Центр Екатеринбурга перекроют на несколько часов в связи с проведением всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, он состоится в это воскресенье, 30 мая. Начиная с 9.30 и до 15.00 движение транспорта будет ограничено по следующим улицам: Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта); 8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева); проспект Ленина (от Московской до Карла Либкнехта); Толмачева (от проспекта Ленина до Царской); Царской (от Толмачева до Николая Никонова); Пушкина (от Малышева до проспекта Ленина) и Горького (от Малышева до площади Труда).

Стоянка в заездных "карманах" на участках указанных улиц будет запрещена. Как уточнили в мэрии, транспорт, припаркованный с нарушением требований дорожных знаков, будет эвакуирован.

Организаторы полумарафона просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения по Екатеринбургу.

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Центр Екатеринбурга перекроют на несколько часов из-за всероссийского полумарафона

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Теги: центр, перекрытие, Екатеринбург



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