UEFA может исключить три топ-клуба из ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) готовит жёсткие санкции по отношению к трём клубам, которые не вышли из Суперлиги.

Организация намерена дисквалифицировать "Барселону", "Реал" и "Ювентус" из Лиги чемпионов в следующем сезоне, пишет championat.com со ссылкой на издание El Partidazo de COPE.

По информации источника, помимо дисквалификации, клубы могут быть также оштрафованы. Официальной информации пока нет.

Напомним, что Суперлига в составе 12 команд была образована 19 апреля 2021 года. Спустя всего пару дней из-за волны возмущения болельщиков проект был приостановлен. 9 клубов объявили о выходе и только "Барселона", "Реал" и "Ювентус" официально не сообщали об этом.

Позже UEFA обязал каждый из 9 клубов заплатить благотворительный взнос в размере 15 млн евро на развитие европейского футбола. Кроме этого, клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах UEFA за один сезон.