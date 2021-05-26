Госдума приняла законопроект об ужесточении ответственности за езду в пьяном виде

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении наказания за вождение в нетрезвом состоянии.

В 2020 году еще более выросла доля пьяных водителей, попавшихся повторно, - до 20%. В 2018 году таких было лишь 10%. Авторы законопроекта отмечают, что многие любители пьяной езды задерживаются неоднократно, видимо, считая наказание незначительным по сравнению со своим "удовольствием" поездить в нетрезвом виде.

Законопроект усиливает ответственность за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения - до трех лет вместо двух и штраф до 300-500 тысяч вместо 200-300 тысяч рублей. Штраф может быть заменен взиманием зарплаты или дохода нарушителя за период до трех лет. Могут быть назначены исправительные работы или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Отмечается, что на практике судьи часто ограничиваются уголовным наказанием в виде штрафа до 300 тысяч или обязательными работами. И даже нижний порог наказания снижают. Поэтому усиление ответственности необходимо.

Законопроект направлен на реализацию указа президента от 7 мая 2018 года о национальных целях России до 2024 года в части снижения смертности от ДТП, в том числе за счет усиления ответственности водителей.