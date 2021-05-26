Суд отправил под домашний арест водителя авто, влетевшего в остановку в центре Екатеринбурга

26 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Суд отправил под домашний арест водителя авто, влетевшего в остановку в центре Екатеринбурга

Свердловский областной суд отправил Сергея Суворова, который вечером 11 мая влетел на автомобиле в остановку "Оперный театр", под домашний арест, где он пробудет до 11 июля 2021 г. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, Верх-Исетский районный суд вынес решение, что возможный виновник аварии останется под подпиской о невыезде, однако сегодня, рассмотрев судебный материал по апелляционному представлению, суд удовлетворил ходатайство следователя изменить меру пресечения на домашний арест. Постановление вступило в законную силу.

Инцидент произошел на пересечении улицы Мамина-Сибиряка и проспекта Ленина: столкнулись "Сеат Леон" и "Тойота Камри". В результате один из автомобилей отбросило на остановку "Оперный театр", на которой находились люди.

Пострадали семь человек, в том числе двое детей. Одна из пострадавших впоследствии скончалась. Сообщалось, что предварительной причиной ДТП стало нарушение ПДД одним из водителей, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Суд отправил под домашний арест водителя авто, влетевшего в остановку в центре Екатеринбурга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ДТП, Оперный, суд, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.05.2021 16:05 Мск Глава свердловской ГИБДД получил представление от прокуратуры из-за резонансных ДТП
Ранее 18.05.2021 12:12 Мск Возможного виновника ДТП у Оперного театра в Екатеринбурге отпустили на подписку
Ранее 11.05.2021 20:55 Мск Водители, устроившие ДТП с пешеходами в центре Екатеринбурга, были трезвы
Ранее 11.05.2021 19:45 Мск В центре Екатеринбурга автомобиль влетел в толпу пешеходов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети