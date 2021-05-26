Суд отправил под домашний арест водителя авто, влетевшего в остановку в центре Екатеринбурга

Свердловский областной суд отправил Сергея Суворова, который вечером 11 мая влетел на автомобиле в остановку "Оперный театр", под домашний арест, где он пробудет до 11 июля 2021 г. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, Верх-Исетский районный суд вынес решение, что возможный виновник аварии останется под подпиской о невыезде, однако сегодня, рассмотрев судебный материал по апелляционному представлению, суд удовлетворил ходатайство следователя изменить меру пресечения на домашний арест. Постановление вступило в законную силу.

Инцидент произошел на пересечении улицы Мамина-Сибиряка и проспекта Ленина: столкнулись "Сеат Леон" и "Тойота Камри". В результате один из автомобилей отбросило на остановку "Оперный театр", на которой находились люди.

Пострадали семь человек, в том числе двое детей. Одна из пострадавших впоследствии скончалась. Сообщалось, что предварительной причиной ДТП стало нарушение ПДД одним из водителей, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.