26 Мая 2021
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Общество Свердловская область
Медицинская фракция Екатеринбурга (2021) | Фото: Накануне.RU

Депутаты "медицинской фракции" Екатеринбурга могут войти в общественный совет при минздраве

Членам "медицинской фракции" в гордуме Екатеринбурга, целью которой является поддержка медицинских учреждений, могут предложить место в общественном совете при минздраве Свердловской области. Об этом во время третьего заседания фракции сообщила замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. По ее словам, перспективной кандидатурой для выдвижения в совет является депутат гордумы Алексей Вихарев, который является инициатором и основателем фракции.

Сам Алексей Вихарев признался, что сегодня впервые услышал о подобном предложении, однако оно показалось депутату весьма интересным.

"Депутаты сначала посмотрят, какая загрузка по работе, потому что муниципальные депутаты денег за свою работу не получают и у всех есть какая-то своя работа по профилю. Таких предложений (по членству в общественном совете минздрава) пока не поступало, предложение, конечно, интересное – оно нам нужно. Даже в большей степени не нам, а гражданам нашего города, чтобы "медицинская фракция" могла лучше координировать свои действия с министерством здравоохранения и администрацией Екатеринбурга. Я считаю, что от этого взаимодействия и конструктива выиграют только люди. Однозначно, входить в этот совет надо, но, опять же, если позовут", – рассказал Накануне.RU Алексей Вихарев.

Алексей Вихарев(2021)|Фото: Накануне.RU

В настоящее время депутаты "медицинской фракции" разрабатывают механизмы создания благотворительного фонда, который позволит привлечь бизнесменов к решению проблем здравоохранения, а также занимаются созданием профильной рабочей группы в екатеринбургском парламенте. По словам Вихарева, рабочая группа отличается от депутатской тем, что является координационной и позволит ежемесячно фиксировать итоги проделанной работы. На данный момент это является единственным возможным вариантом налаживания работы учреждений, чтобы каждый из жителей города смог на себе оценить повышение качества оказания медицинских услуг.

"Мы просим создать рабочую группу, и глава города и его заместители нас поддерживают. Мы так понимаем, что наша просьба будет удовлетворена, потому что нам все равно важно координировать наши действия и с исполнительной властью, учредителями и минздравом области. Скорее всего либо заместитель, либо кто-то из представителей министерства войдет в эту группу, чтобы мы все были в одном информационном поле, для того, чтобы мы все занимались одним делом", - сообщил депутат.

По его словам, при создании "медицинской фракции" внимательно прорабатывался вопрос о возможном "дублировании" заказов на то или иное оборудование, необходимое для медучреждений. Ведь депутат мог закупить дорогостоящую технику, приобретение которой уже предусмотрено в целевой программе. Рабочая группа поможет избежать подобных недоразумений, а также обобщить все задействованные в работе с больницами и поликлиниками города ресурсы для оказания совместной поддержки.

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Депутаты "медицинской фракции" Екатеринбурга могут войти в общественный совет при минздраве

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Теги: Минздрав, общественный совет, рабочая группа, медицинская фракция, Вихарев, Сибирцева



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