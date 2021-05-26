В Харькове суд отменил региональный статус русского языка

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск о признании регионального статуса русского языка незаконным. То есть русский язык лишен регионального статуса.

Противоправным признано решение 2018 года Харьковского городского совета о реализации положений закона Украины "Об основах государственной языковой политики". В том же году, напомним, Конституционный суд признал это закон недействительным под предлогом неправильной процедуры его принятия в 2012 году.

В течение 30 дней еще может быть подана апелляция. Если этого не будет, решение суда вступит в силу.

Можно отметить, что решение харьковского суда, как и отмена закона 2012 года, противоречит конституции Украины , которая прямо "гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств". Правда, в той же статье говорится, что "применение языков на Украине гарантируется конституцией Украины и определяется законом". И суд использовал предлог несоответствия регионального статуса русского языка закону, формально не запретив его применение, а отменив лишь статус. В апреле это произошло в Запорожской области, в 2018 году - в Херсонской.

По факту русский язык в делопроизводстве на Украине запрещен даже в тех регионах, где еще сохраняется его региональный статус. Поэтому отмена этого статуса ничего не меняет на практике.

В настоящее время русский язык формально имеет региональный статус в Днепропетровской и Луганской областях, а также в отдельных населенных пунктах Николаевской и Одесской областей, в том числе в Болградском районе Одесской области. В том же районе и некоторых населенных пунктах Черновицкой области региональными являются другие языки: болгарский, гагаузский и румынский, молдавский соответственно.