УФСИН опровергла сведения об этапировании Ефремова в Москву
Актер Михаил Ефремов никуда не был этапирован, сообщили в региональном УФСИН.
Он находится в исправительной колонии в Белгородской области, сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.
Ранее в ряде СМИ появилась информация об этапировании Ефремова в Москву по уголовному делу о наркотиках. Якобы ему даже разрешили остаться дома на время следственных действий.
Источники РЕН ТВ сообщили, что уголовное дело о наркотиках не расследуется, оно было приостановлено по причине отсутствия подозреваемых.
Напомним, 8 июня 2020 года Ефремов на джипе выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Пресненский суд приговорил актера к восьми годам колонии. Мосгорсуд снизил наказание до семи с половиной лет.
После ДТП в крови Михаила Ефремова, помимо алкоголя, обнаружили также наркотики. Сообщалось, что было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков, актер был допрошен в качестве свидетеля.