УФСИН опровергла сведения об этапировании Ефремова в Москву

Актер Михаил Ефремов никуда не был этапирован, сообщили в региональном УФСИН.

Он находится в исправительной колонии в Белгородской области, сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация об этапировании Ефремова в Москву по уголовному делу о наркотиках. Якобы ему даже разрешили остаться дома на время следственных действий.

Источники РЕН ТВ сообщили, что уголовное дело о наркотиках не расследуется, оно было приостановлено по причине отсутствия подозреваемых.

Напомним, 8 июня 2020 года Ефремов на джипе выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Пресненский суд приговорил актера к восьми годам колонии. Мосгорсуд снизил наказание до семи с половиной лет.

После ДТП в крови Михаила Ефремова, помимо алкоголя, обнаружили также наркотики. Сообщалось, что было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков, актер был допрошен в качестве свидетеля.