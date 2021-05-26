В уральском городе грузовик снес столб и въехал в жилой дом

В уральском городе Ревда грузовик въехал в жилой дом.

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Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, все случилось сегодня утром на улице Чернышевского: водитель самосвала Shacman не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на столб электропередач. В результате последний упал на жилой дом, туда же съехал и сам грузовик.

Сам шофер пояснил, что заехал на участок дороги на Чернышевского, где запрещено движение грузового транспорта, из-за того, что ему так показал навигатор.

"Запрещающего знака "Движение грузового транспорта" водитель также не заметил. При подъеме в гору при включении пониженной скорости механической коробки передач транспортное средство заглохло, тормозная система заблокировалась. В результате чего автомобиль скатился в сторону жилого дома", - добавили в Госавтоинспекции.

Все обстоятельства аварии сейчас выясняются.