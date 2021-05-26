Ямальская "дочка" "Роснефти" заплатила 22 миллиона за загрязнение леса

Ямальская "дочка" "Роснефти", компания "Пурнефтегаз", заплатила крупную компенсацию ущерба природе, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

Предприятие добывает нефть и газ на территории Барсуковского месторождения в Пуровском районе. Прокуратура во время проверки нашли загрязнённый нефтесодержащей жидкостью лесной участок площадью более 2 га. Ущерб лесному фонду оценён в 22,3 млн руб.

Прокуратура направила иск с требованием компенсировать ущерб, а также обязать компанию летом провести рекультивацию участка. Компания заплатила компенсацию.