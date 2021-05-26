Срок окончания действия режима ЧС в лесах Тюменской области не определен

Власти Тюменской области заявли, что срок окончания действия режима ЧС в лесах не определен. Он по-прежнему действует на всей территории лесного фонда, в том числе это касается водоемов, сообщили Накануне.RU в оперштабе Тюменской области.

24 мая в администрации Тюмени объявили о продлении запрета на посещение лесов гражданами, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесу до 10 июня.

"С целью разъяснения информации Оперативный штаб по ликвидации ЧС в лесах напоминает, что постановлением Губернатора Тюменской области от 10.05.2021 №125 с 11.05.2021 в регионе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи с пожарами. Срок окончания действия режима ЧС в лесах не определен. Размещенная на сайте Администрации города Тюмени информация не отменяет действие режима ЧС в лесах регионального характера, в рамках которого введен запрет на посещение лесов (за исключением транспорта и граждан, выполняющих работы по тушению лесных и ландшафтных (природных) пожаров, лесовосстановлению и лесоразведению, осуществляющих меры пожарной безопасности в лесах). Иных исключений по запрету посещения гражданами лесов постановление не содержит", - говорится в сообщении оперштаба.

Ситуация с природными пожарами остается напряженной, принимаются меры по стабилизации лесопожарной обстановки.

За сутки возникло два лесных пожара на общей площади 2,3 га, один ландшафтный пожар на общей площади 3 га.

В настоящий момент в регионе действует 17 лесных пожара, и пять ландшафтных пожаров. За сутки было ликвидировано 10 лесных пожаров на общей площади 2646,61 га и пять ландшафтных пожаров на общей площади 0,12 га.

Областная столица окутана смогом - сегодня сменилось направление ветра, сейчас дует северный. Он принес в Тюмень дым из Ярковского и Вагайского районов.