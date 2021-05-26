26 Мая 2021
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Политика Свердловская область
Екатеринбургская городская дума (2021) | Фото: Екатеринбургская городская дума

Гордума Екатеринбурга собирается снять ограничение на членство депутатов в более чем двух группах

В городской думе Екатеринбурга прорабатывается вопрос о снятии ограничения на депутатов, по которому они могут участвовать только в двух депутатских группах. Об этом сообщил депутат гордумы и основатель медицинской фракции Алексей Вихарев. Он отметил, что данного решения ждут и другие депутаты, которые также хотели бы оказывать поддержку местным медучреждениям в рамках франции.

"Есть юридическая тонкость, по которой депутаты, чисто юридически, имеют право участвовать только в двух депутатских группах. Мы это положение сейчас ликвидируем и все ограничения снимем. У нас некоторые депутаты участвуют и в женской фракции и в академической. Так почему они не могут участвовать и в медицинской? Коллеги, с которыми я разговаривал, только ждут этого, многие хотят вступить к нам", - рассказал Вихарев.

По его словам, многих депутатов также останавливает неопределенность в финансовом плане, поскольку медицинская фракция все ещё не определилась с источником получения средств на помощь местным больницам и поликлиникам. На данный момент прорабатываются следующие источники: бюджет, Минздрав, личные деньги депутата и спонсорское финансирование.

Напомним, что депутаты, входящие в медицинскую фракции Екатеринбурга намереваются создать благотворительный фонд в рамках которого к помощи медучреждениям будут привлекаться бизнесмены и предприниматели.

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Гордума Екатеринбурга собирается снять ограничение на членство депутатов в более чем двух группах

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