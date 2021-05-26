26 Мая 2021
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Происшествия В бывшем СССР За рубежом
&quot;Буран&quot; (2021) | Фото: Baza

На Байконуре граффитчики разрисовали "Буран"

"Буран", одно из крупнейших советских, да и мировых космических достижений, разрисовали граффитчики.

На корабле, который находится на Байконуре, написали "Юра, мы приехали". А ведь ранее, как мы сообщали, президента РФ Владимира Путина уже призывали изъять модель у Казахстана. 

"Я бы пригнал транспортный самолет и просто-напросто оттуда его увез, а потом бы уже вступил в переговоры с частником. Никакой частник не должен владеть таким достоянием, это ведь памятник науке и технике, плоды которых сейчас Российская Федерация повторить не сможет. Я бы сработал очень просто — прямой звонок главе Казахстана: "Буран — наш". И что вы сделаете? Его просто надо изъять и все. Его не Казахстан создавал, его создавала вся великая страна СССР, а кто правопреемник? Российская Федерация", — говорил писатель-футуролог Максим Калашников.

"Буран"(2021)|Фото: Baza

Напомним, что другой образец "Бурана", единственный летавший в космос, пострадал в 2002 году при обрушении крыши корпуса на Байконуре.

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На Байконуре граффитчики разрисовали "Буран"

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Теги: Байконур, Буран



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