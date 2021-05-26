26 Мая 2021
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Ростсельмаш (2018) | Фото: Накануне.RU

Такого не было в России 30 лет: Ростсельмаш начнет строительство тракторного завода в Ростове-на-Дону

Ростсельмаш начнет строительство тракторного завода в Ростове-на-Дону. Подобные предприятия не создавались в России более 30 лет.

Завод разместится в Ростове-на-Дону на пустующем сейчас участке площадью 14 га возле пересечения улиц Вятской и 50-летия Ростсельмаша. Производственные помещения займут площадь около 42 тыс. кв. метров.

Предполагается, что на заводе будут работать около 1,7 тыс. человек, рассказали в мэрии Ростова.

Совладельцами завода Ростсельмаш являются лидер "Партии Дела" Константин Бабкин, члены федсовета "Партии Дела" Юрий Рязанов и Дмитрий Удрас.

"Уже на этапе строительства будут созданы новые рабочие места. По сути, в городе стартует проект федерального масштаба", - заявил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, слова которого приводит сайт "Партии Дела".

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Такого не было в России 30 лет: Ростсельмаш начнет строительство тракторного завода в Ростове-на-Дону

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Теги: Партия Дела, ростсельмаш



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