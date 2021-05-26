Белоруссия для Запада - полигон для отработки методов перед броском на Восток, - Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко, выступая перед парламентом страны, заявил, что недоброжелатели Белоруссии извне и внутри страны перешли от организации бунтов к "этапу удушения". Фрагмент записи его выступления появился в телеграм-канале "Пул Первого".

По словам президента республики, как и прогнозировалось, недоброжелатели извне и внутри Белоруссии "изменили методы атаки на государство". Это уже не информационная, а "гибридная война", и нужно приложить усилия, чтобы она из "холодной" не стала "горячей", считает Лукашенко.

Он пообещал в скором времени разоблачить недоброжелателей. "В ближайшее время мы вам представим все, что они наговорили. В том числе и недавно задержанные", - заявил белорусский лидер.

Также Лукашенко сообщил, что Белоруссия для Запада - "полигон для отработки методов перед броском на Восток".

Напомним, в Минске 23 мая был задержан главред NEXTA Роман Протасевич. Вместе с Сапегой он летел рейсом Афины - Вильнюс, когда самолет пролетал над Белоруссией, поступил сигнал о его минировании. Как сообщает Telegram-канал "Пул Первого", операцией руководил лично Александр Лукашенко. Команду принять в Минске самолет авиакомпании Ryanair дал лично он. По поручению Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. После посадки Протасевича задержали.

Проект NEXTA (каналы NEXTA и NEXTA-Live) освещает протесты в Белоруссии и активно координирует протестное движение. Недавно суд Центрального района Минска признал telegram-канал NEXTA-Live экстремистским.