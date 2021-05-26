Курганскую активистку, которая боролась против добычи урана, осудили за "экстремизм"

Завершился судебный процесс по делу Любови Кудряшовой, руководителя общественного движения "Курган-Антиуран". Суд не стал назначать ей срок в колонии, ограничившись внушительным штрафом в 300 тыс. руб.

Активистка выступила с последним словом в Окружном военном суде Екатеринбурга, в котором рассказала о, якобы, лживости обвинений в свой адрес и в оценочных суждениях описала методы работы силовиков.

По её мнению, сейчас попытка провести референдум оборачивается уголовным делом, а Уголовный кодекс порой используется как инструмент охранения личных доходов бизнесменов. Отметим, что именно на референдуме по добыче урана настаивали в движении "Курган-Антиуран".

"Коммерсанты не заинтересованы в человечности, и им нет разницы, какой ценой получать экономическую выгоду", - отметила Кудряшова, рассказывая о том, почему она решила выступить против разработок урана в Курганской области.

По её оценочному суждению, силовикам, якобы, было поручено искать повод для расправы с ней как с активистом, которая может предать огласке вероятные угрозы для населения. Но Кудряшова считает, что в данном случае ядерный щит государства не при чём, поскольку "была бы речь о ядерном щите, не вывез бы Черномырдин обогащённый уран из страны".

Более того, согласно её информации, государство понесло убытки, поскольку предприниматели, организовавшие добычу, "сэкономили" порядка 880 млн при поучении лицензии, и мы об этом писали ранее.

"Для гражданского общества сложилась опасная ситуация. Лица, которым доверена защита населения, потеряли ориентиры в своей деятельности. Если врач будет относиться к своей деятельности столь же пренебрежительно, то что же мы получим?" - заявила Кудряшова.

Расследованием дела занималась ФСБ. Кудряшову за посты в соцсетях обвинили по ч. 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и по ч. 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма"). По мнению эксперта из экспертного подразделения управления ФСБ по Свердловской области, посты Кудряшовой побуждали к "насильственному изменению конституционного строя РФ". В обвинительном заключении женщина фигурирует как личность, "пропагандирующая идеи возрождения СССР".

Кудряшовой грозило в совокупности до 12 лет тюрьмы. Суд не стал назначать такое наказание, однако постановил взыскать внушительный штраф в 300 тыс. руб. О приговоре сообщил в соцсетях курганский коммунист Сергей Еремин. "Любовь Александровна с обвинением и приговором категорически не согласна и считает это дело расправой за её принципиальную позицию, как бывшего президента Фонда общественного контроля за состоянием окружающей среды в Зауралье", - отметил он.

Напомним, что АО "Далур", которое входит в контур управления Уранового холдинга "АРМЗ"/Горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом", ведет в Курганской области промышленную эксплуатацию и разработку месторождений, относящихся к Зауральскому ураново-рудному району. Протесты населения начались в 2017 году из-за старта разведки и разработки Добровольного месторождения в Звериноголовском районе.