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лукашенко александр григорьевич президент республики беларусь (2014) | Фото: Накануне.ru

Лукашенко: Сигнал о минировании рейса Ryanair поступил из Швейцарии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в парламенте по ситуации с бортом Ryanair.

Белорусский лидер заявил, что сообщение о бомбе на борту самолета поступило из Швейцарии. Его слова приводит близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что в этой ситуации действовал законно, "защищая людей, по всем международным правилам".

Президент Белоруссии опроверг заявления о том, что пилотов вынудили сесть белорусские истребители МиГ-29, и подчеркнул, что экипаж лайнера сам принял решение сесть в Минске.

Сообщения о якобы удержании в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми Лукашенко назвал "очередным бредом". "Экипаж 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать", - добавил он.

Также Лукашенко не исключает, что этот инцидент был провокацией. "Не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты, - сказал он, выступая в парламенте. - Слишком уж быстро "среагировали". Что это, если не спланированная провокация?".

Ранее министерство транспорта Белоруссии заявило о том, что сообщение о минировании самолета, который 23 мая "приземлили" в Минске, было получено от представителей ХАМАСа.

Напомним, в воскресенье самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич.

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Лукашенко: Сигнал о минировании рейса Ryanair поступил из Швейцарии

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Теги: александр лукашенко, Ryanair



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