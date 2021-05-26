Тюмень окутал смог от бушующих в регионе лесных пожаров

Из-за смены направления ветра Тюмень оказалась окутана смогом от лесных пожаров, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

"26 мая сменилось направление ветра, сейчас дует северный. Он принёс в Тюмень дым из Ярковского и Вагайского районов. В настоящее время в пределах Тюмени ничего не горит", - заявил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович, уточнив, что за сутки площадь бушующих в области пожаров уменьшилась вдвое.

Отметим, в соседнем ХМАО все лесные пожары потушены.