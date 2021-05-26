В свердловских магазинах X5 Retail Group перестали продавать алкоголь. Что произошло

В Свердловской области в магазинах торговых сетей "Перекресток" и "Пятерочка" (входят в X5 Retail Group) временно приостановили продажу алкоголя. Во вторник там появились соответствующие объявления.

"Уважаемые покупатели! Мы временно приостановили продажу алкогольной продукции. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщается в листовках. При этом сами отделы со спиртным закрыли от покупателей.

В "Перекрестке" Накануне.RU пояснили, что продажа алкоголя была приостановлена по распоряжению местных органов власти. В сети затруднились сказать, когда она будет возобновлена.

По словам министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева, были выявлены нарушения обязательных (лицензионных) требований, установленных федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции", а также несоблюдение условий, предусмотренных лицензией. Это и стало основанием для приостановления ее действия. Бахтерев заверил, что как только нарушения будут устранены, лицензия на продажу алкоголя в "Перекрестках" и "Пятерочках" будет возобновлена.

Накануне.RU направило запрос в компанию X5 Group, которая управляет данными торговыми сетями.

"Приостановка продажи алкоголя произошла в части магазинов Свердловской области. Компания взаимодействует с регулирующими органами региона для скорейшего возобновления действия разрешительных документов", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе X5.