26 Мая 2021
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ограничение продажи алкоголя, швабра (2020) | Фото: Накануне.RU

В свердловских магазинах X5 Retail Group перестали продавать алкоголь. Что произошло

В Свердловской области в магазинах торговых сетей "Перекресток" и "Пятерочка" (входят в X5 Retail Group) временно приостановили продажу алкоголя. Во вторник там появились соответствующие объявления.

"Уважаемые покупатели! Мы временно приостановили продажу алкогольной продукции. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщается в листовках. При этом сами отделы со спиртным закрыли от покупателей.

В "Перекрестке" Накануне.RU пояснили, что продажа алкоголя была приостановлена по распоряжению местных органов власти. В сети затруднились сказать, когда она будет возобновлена.

По словам министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева, были выявлены нарушения обязательных (лицензионных) требований, установленных федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции", а также несоблюдение условий, предусмотренных лицензией. Это и стало основанием для приостановления ее действия. Бахтерев заверил, что как только нарушения будут устранены, лицензия на продажу алкоголя в "Перекрестках" и "Пятерочках" будет возобновлена.

Накануне.RU направило запрос в компанию X5 Group, которая управляет данными торговыми сетями.

"Приостановка продажи алкоголя произошла в части магазинов Свердловской области. Компания взаимодействует с регулирующими органами региона для скорейшего возобновления действия разрешительных документов", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе X5.

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В свердловских магазинах X5 Retail Group перестали продавать алкоголь. Что произошло

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Теги: Перекресток, Пятерочка, алкоголь, Свердловская область



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