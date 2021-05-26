Сотрудники "РН-Юганскнефтегаз" личным примером мотивируют нефтеюганцев следить за чистотой города

Нефтяники, а конкретно компания "Роснефть" и все ее подразделения в последние годы демонстрируют реальную заботу об экологическом благополучии страны. Причем, делают это не только в рамках написания стратегий, постановки задач, но и, как говорится, конкретным личным примером. Накануне сотрудники ООО "РН-Юганскнефтегаз" приняли участие в экологической акции «Зеленая весна».

"Необходимо донести каждому жителю: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят", - такими словами Вячеслав Кубрин, начальник отдела по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре ООО «РН-Юганскнефтегаз», открыл субботник.

На уборку улиц и общественных рекреаций Нефтеюганска вышли около 250 сотрудников. Очищали от мусора и облагораживали по традиции береговую линию Юганской Оби и прилегающие территории. Около пяти гектаров земли было приведено в порядок, а мусора собрано более 2 тонн.

"Всегда нужно начинать с себя, - заявил Артур Фасхутдинов, начальник отдела молодежной политики ООО "РН-Юганскнефтегаз" - В наших силах сделать город, где мы живем, лучше и чище. На субботнике собрались люди разных возрастов и должностей, которые подают остальным горожанам пример ответственного отношения к окружающей среде. Надеюсь, нам все же удастся стать позитивным примером для многих местных жителей".

С тем, что сотрудники «РН-Юганскнефтегаза» своим примером мотивируют нефтеюганцев следить за чистотой города, согласилась и Анна Бормотова. Молодой специалист отдела интенсификации добычи трудится на предприятии второй год, в Нефтеюганск приехала из Свердловской области. За время учебы в университете три раза проходила в «РН-Юганскнефтегазе» производственную практику, а получив диплом о высшем образовании, решила, что хочет здесь работать. На субботник Анна пришла не только для того, чтобы помочь городу стать чище, но и провести время с коллегами.

"Подобные мероприятия сближают, - уверена девушка. - В прошлом году я вместе со своим трудовым коллективом участвовала в посадке кустов сирени. Считаю, что просто призывать людей не мусорить - малоэффективно. Нужно проводить подобные мероприятия и освещать их в СМИ, тогда большее число жителей задумаются об ответственном отношении к природе".

Поддерживает коллегу и ведущий специалист отдела технического надзора Константин Стародубцев. По его мнению, пропаганда и хороший личный пример - лучший способ мотивировать людей содержать свой город в чистоте. " Мы не имеем права заставить людей выйти на улицы и начать убирать, но, может, хоть кто-то лишний раз задумается, правильно ли поступает, например, бросая окурок на землю", - заметил нефтяник.

Константин кстати, в день проведения субботника был в отпуске, но, тем не менее, поучаствовал в экологической акции. "Принять участие в таком мероприятии - для меня большая честь, - поделился он. - Это возможность провести время на свежем воздухе и одновременно совершить полезное и значимое для нашего города дело".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ООО "РН-Юганскнефтегаз", экологическая деятельности трудового коллектива предприятия не ограничивается только субботниками. Нефтяники присоединились, например, к российскому эколого-благотворительному волонтерскому проекту «Добрые крышечки» - собрали и передали на переработку около семи килограммов пластиковых крышек.

А следующий объект, который нефтяники очистят и приведут в порядок - это район Голубого озера, где все желающие навести в Нефтеюганске чистоту соберутся в июне.