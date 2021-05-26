"Медицинская фракция" Екатеринбурга привлечет бизнесменов к финансированию местных медучреждений

"Медицинская фракция" в гордуме Екатеринбурга привлечет бизнесменов к помощи местным медицинским учреждениям. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил основатель франции, депутат Алексей Вихарев.

Члены фракции планируют проработать механизм, благодаря которому бизнесмены смогли бы профинансировать местные медучреждения "одним кликом" через телефон. В создании благотворительного фонда может помочь Фонд святой Екатерины, с которым впоследствии, по словам Вихарева, фракция планирует сотрудничать в рамках собственного фонда.

Решение о привлечении бизнесменов поможет снизить нагрузку на городской и областной бюджеты, однако перед этим необходимо создать для потенциальных инвесторов максимально прозрачный механизм.

На создание фонда потребуется минимум два месяца. По словам Вихарева, в предвыборной кампании два года назад его поддерживало около тысячи юридических лиц и предпринимателей. Со многими из них уже были обговорены детали участия в фонде в качестве инвесторов и от каждого депутат лично получил устное согласие.

На данный момент у благотворительного фонда ещё нет имени, однако, в перспективе, он может носить одно название с фракцией. В первую очередь работа фонда будет сосредоточена на Екатеринбурге, но позже также может затрагивать и приближенные к городу территории.

Напомним, что "медицинская фракция" в думе Екатеринбурга появилась в начале марта. За каждым из ее членов закреплены медучреждения, которым оказывается поддержка в виде приобретения необходимой аппаратуры, СИЗ или препаратов. Также фракция занимается и административными вопросами: налоги на землю, помощь с ремонтами и уборкой территории. Среди членов фракции также числятся: Анастасия Немец, Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев, Алексей Мещеряков, Павел Пустозеров, Римма Скоморохова, Олег Гордеев и Виктор Сомиков.