"РЖДстрой" объявило аукцион на поставку строительных материалов для пермского зоопарка

"РЖДстрой" объявило аукцион на поставку строительных материалов для пермского зоопарка, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 15,5 млн руб. На эти деньги планируется приобрести свыше 180 наименований товаров, в их числе песок, щебень, трубы и другие стройматериалы.

Товар должен быть новым, заводского производства. Поставить их необходимо до 31 декабря.

Заявки принимаются до 1 июня, а сам аукцион состоится 2 июня.

Напомним, контракт на строительство первой очереди зоопарка был заключен в январе 2017 г. Стоимость работ составила 1,8 млрд руб. Срок окончания выполнения работ по контракту — март 2018 года. Отставание от графика составляет три года. 13 января 2020 года строительство зоопарка было остановлено на неопределенный срок — до окончания проведения экспертиз и рассмотрения дела в арбитражном суде. Инспекция Госстройнадзора выдала краевому УКСу предписание о необходимости приостановки генеральным подрядчиком строительства шести вольеров, при возведении которых были допущены нарушения. "РЖДстрой" должно устранить недостатки и только после этого завершить строительство вольеров: для белых медведей (2 вольера), ночных животных, барса, леопарда, птиц.