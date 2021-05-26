Похищенный у "Роскосмоса" миллиард рублей обнаружили в Гонконге и ОАЭ

Завершена основная часть следственных действий по делу о хищении у "Роскосмоса" более 1 млрд рублей при поставках электроники для научно-энергетического модуля (НЭМ) для Международной космической станции (МКС) в 2017 году, сообщает"Коммерсантъ".

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году. Обвинение в особо крупном мошенничестве в окончательной редакции предъявлено восьми фигурантам, в том числе бывшему гендиректору ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимиру Солнцеву.

При этом установлено, что похищенное было отмыто в ОАЭ и Гонконге, где закупались комплектующие для НЭМ.

В 2012 году между РКК "Энергия" и "Роскосмосом" был заключен госконтракт на создание "научно-энергетического модуля" за 15 млрд 15 млн рублей. Модуль должен был снабжать российский сегмент МКС электричеством и использоваться для научных экспериментов.

Однако в 2017 году восемь фигурантов вступили в преступный сговор и похитили из выделенных средств 1 млрд 72 млн рублей. Свою вину обвиняемые не признают.