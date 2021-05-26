26 Мая 2021
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Общество Свердловская область
озеро, лодка (2014) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор проверил свердловские водоемы: купание во всех опасно для здоровья

В Роспотребнадзоре заявили, что купание в водоемах Свердловской области небезопасно для здоровья.

Как сообщили Накануне.RU в региональном надзорном ведомстве, установившаяся на Урале жаркая погода привела свердловчан к водоемам. Однако на предстоящий сезон 2021 года заявки на санитарно-эпидемиологические заключения на водные объекты, используемые для купания, от собственников или арендаторов зон рекреации в управление Роспотребнадзора не поступали.

Специалистами были отобраны пробы в водоемах, традиционно используемых населением для купания. По данным на 25 мая было исследовано 22 пробы на санитарно-химические показатели (10 из них не соответствуют нормативам); 25 проб на микробиологические показатели (шесть из них неудовлетворительные); и восемь проб на паразитологические показатели (все соответствуют гигиеническим нормативам).

"На основании изложенного управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщает, что на территории региона отсутствуют организованные зоны рекреации для купания в водных объектах, соответствующие требованиям санитарного законодательства. Использование поверхностных водных объектов в целях купания не является безопасным", - заключили в ведомстве.

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Роспотребнадзор проверил свердловские водоемы: купание во всех опасно для здоровья

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Теги: водоемы, проверка, Роспотребнадзор, Свердловская область



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