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Происшествия Сибирский ФО В России
&quot;Ангарский маньяк&quot; Михаил Попков (2018) | Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области

Начался новый судебный процесс над ангарским маньяком

Суд в Иркутской области начал рассматривать новое уголовное дело в отношении бывшего милиционера Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

В июле прошлого года СКР возобновил расследование дела Попкова, который ранее был признан виновным в 81 убийстве и трех покушениях на убийство женщин. В связи с новыми признательными показаниями Попкова, приговоренного к двум пожизненным срокам, этапировали из колонии особого режима в СИЗО-1 в Иркутске. Уточнялось, что на допросе он дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске.

Напомним, в январе 2015 года Попков был осужден к пожизненному лишению свободы за совершение 22 убийств и 2 покушений на убийства женщин.

Следствие продолжалось, находясь в СИЗО, маньяк написал еще более 20 явок с повинной, сообщив подробности своих преступлений. Как пишет Regnum, своим сокамерникам он сообщал, что у него жертв больше, чем у Чикатило.

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Начался новый судебный процесс над ангарским маньяком

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Теги: михаил попков, ангарский маньяк



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