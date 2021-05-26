"Проинвестбанк" оспаривает в суде отзыв лицензии

Руководство и акционеры пермского Проинвестбанка обратились в суд о признании незаконным решения Центробанка об отзыве лицензии, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Москвы, где и будет рассматриваться заявление. Оно было зарегистрировано судом 21 мая. В качестве заявителей указаны председатель правления кредитной организации Александр Воронцов, а также акционер банка и председатель его наблюдательного совета Максим Сорокин.

По данным "Ъ", в документе указано, что решения регулятора ведут к ограничению правоспособности Проинвестбанка и нарушают права Сорокина и Воронцова. К такому выводу заявители приходят, поскольку в случае отзыва лицензии им грозит запрет на вхождение в состав собственников финансовых организаций и на занятие руководящих должностей в них на десять лет. А приказ об отзыве лицензии был принят "без всестороннего и полного анализа деятельности и финансового состояния банка и без наличия оснований".

Кроме того, приказ об отзыве лицензии был издан в отношении ПАО "АКБ "Проинвестбанк", в то время как в феврале прошлого года акционеры сменили форму организации юрлица на АО, что было отражено в ЕГРЮЛ.

Напомним, 23 апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Профессиональный инвестиционный банк".

Решение принято по двум причинам. Во-первых, "учреждение занижало величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышало стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения". Во-вторых, по данным ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Из-за этого регулятор в течение года неоднократно применял к нему различные санкции, в том числе ограничения на привлечение денег вкладчиков.

Значительную долю активов банка составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля "Проинвестбанк" искусственно поддерживал величину капитала для обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. Назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Вклады застрахованы.