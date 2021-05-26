26 Мая 2021
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Происшествия
Российское и японское суда столкнулись у берегов Японии (2021) | Фото: Telegram / Mash

Японское и российское рыболовецкие суда столкнулись у берегов Японии: трое погибших

Российское и японское суда столкнулись у берегов у берегов острова Хоккайдо, три человека погибли.

Сухогруз "Амур" следовал в порт "Корсаков", по пути врезался в японское рыболовное судно "Дай-хати Хокко-мару".

Российское и японское суда столкнулись у берегов Японии(2021)|Фото: Telegram / Mash

В результате происшествия японское судно перевернулось, сообщает Regnum. Российские моряки не пострадали, трое японцев погибли.

Как пишет Mash, российское судно прошло обязательную сертификацию в 2020 году. Причиной столкновения называют плохую видимость.

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Японское и российское рыболовецкие суда столкнулись у берегов Японии: трое погибших

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Теги: судно, япония, столкновение судов



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