Японское и российское рыболовецкие суда столкнулись у берегов Японии: трое погибших

Российское и японское суда столкнулись у берегов у берегов острова Хоккайдо, три человека погибли.

Сухогруз "Амур" следовал в порт "Корсаков", по пути врезался в японское рыболовное судно "Дай-хати Хокко-мару".

В результате происшествия японское судно перевернулось, сообщает Regnum. Российские моряки не пострадали, трое японцев погибли.

Как пишет Mash, российское судно прошло обязательную сертификацию в 2020 году. Причиной столкновения называют плохую видимость.