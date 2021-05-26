26 Мая 2021
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

На Урале администрацию городского округа засудили за миллионные долги перед энергетиками

В Свердловской области суд вынес определение о привлечении администрации Горноуральского городского округа к субсидиарной ответственности по обязательствам МУП ЖКО "Энергия". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального филиала "ЭнергосбыТ Плюс".
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По данным компании, задолженность предприятия перед энергетиками составляет более 58 млн рублей.

"Руководство предприятия и собственник в лице администрации Горноуральского городского округа не предпринимали никаких мер по урегулированию ситуации с многолетней задолженностью. А отсутствие достаточного финансирования в итоге привело к банкротству МУП", - отметили в "ЭнергосбыТ Плюс".

Суд сделал вывод, что учредитель не обеспечил МУП ЖКО "Энергия" современным и исправным оборудованием для бесперебойного снабжения населения городского округа теплом и горячей водой. В результате это сделало невозможной деятельность предприятия и выплату долгов.

По итогам разбирательства Арбитражный суд Свердловской области вынес определение о привлечении администрации Горноуральского к субсидиарной ответственности.

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На Урале администрацию городского округа засудили за миллионные долги перед энергетиками

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Теги: энергетики, долги, суд



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